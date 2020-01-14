Эрнесто Вальверде простился с "Барселоной"

Бывший главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо после отставки из клуба.

Как сообщает Report со ссылкой на El Mundo Deportivo, в написанном 55-летним специалистом письме говорится: "Дорогие болельщики, мой этап в качестве тренера "Барселоны" подошёл к концу. Прошло два с половиной очень напряжённых сезона. За это время я пережил очень счастливые моменты, празднуя победы. Но также были и трудные времена. Но прежде всего я хочу подчеркнуть, что приобрёл опыт и испытал привязанность к этому клубу.

Я хочу поблагодарить президента Хосепа Марию Бартомеу и совет директоров за предоставленную мне возможность руководить этой командой, за доверие в течение всего этого времени. Я также хотел бы поблагодарить за поддержку всех тех, кто помогал мне в клубе в течение этих двух с половиной сезонов. Конечно, я также хочу поблагодарить игроков за всю работу и усилия, которые позволили нам завоевать четыре титула. Отныне я желаю вам успехов, а также удачи новому тренеру Кике Сетьену".

Отметим, что отправленный вчера в отставку Вальверде работал в "Барселоне" с 2017 года.