Эмин Махмудов: Я хотел бы остаться в "Нефтчи" до конца карьеры - ИНТЕРВЬЮ

Капитан бакинского "Нефтчи" Эмин Махмудов, недавно продливший контракт с "нефтяниками", ответил на вопросы официального сайта клуба.

Report представляет вам данное интервью…

- Эмин, какие чувства вы испытали после подписания нового контракта с клубом?

- Я очень счастлив! После трех лет здесь я привык к команде. Чувствую себя счастливым, что подписал не однолетний, а трехлетний контракт. Хотел бы остаться в "Нефтчи" до конца карьеры.

- Сегодня "Нефтчи" возобновляет тренировки. Как вы думаете, сможет ли команда подготовиться к первому матчу, который состоится 21 июня?

- Не уверен, что физически мы сможем подготовиться на 100 процентов, но верю, что тренировки смогут максимально подготовить нашу команду. Впереди нас ждет очень сложная и изматывающая борьба в чемпионате, поэтому не имеем права расслабляться. После этого можно подумать и о еврокубках. Но для начала нужно успешно провести оставшиеся 8 матчей.

- Наверное вы, как и другие футболисты, пытались поддерживать свою форму в домашних условиях во время карантина? Насколько у вас это вышло?

- Я много тренировался индивидуально. Совершил много пробежек. Конечно, это не заменит тренировки на футбольном поле. Вместе с тем считаю, что я в хорошей форме.