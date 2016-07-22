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    ​Эмин Махмудов подписал контракт с португальской "Боавиштой"

    Срок соглашения составил два года

    Баку. 22 Июля. REPORT.AZ/ Российский футболист азербайджанского происхождения, полузащитник Эмин Махмудов подписал контракт с португальским футбольным клубом "Боавишта".

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте футбольного агентства Prof-sport company, которое ведет дела 24-летнего игрока.

    Срок соглашения составил два года.

    В прошлом сезоне "Боавишта" заняла в высшем дивизионе чемпионата Португалии 14 место.

    Ранее Махмудов расторг контракт с "Крыльями Советов". Прошлый сезон он провел на правах аренды в "Мордовии". Ранее игрок выступал также за "Сатурн", "Спартак", "Томь" и молодежную сборную России.

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