Эмин Махмудов: Не стал бы сравнивать премьер-лигу Азербайджана с чемпионатом Португалии

Премьер Лигу Азербайджана не правильно сравнивать чемпионатом Португалии. Там темп высокий, футболисты больше прессингуют на поле, заявил Report новичок «Нефтчи» Эмин Махмудов сразу после товарищеской игры с «Габалой».

Бывший футболист португальской «Боавишты» согласился ответить на вопросы нашего корреспондента.

Уже успел адаптироваться в команде?

Да, это не было трудно, так как с некоторыми футболистами я знаком давно. Главный тренер тоже очень поддержал меня.

Как получилось, что ты пришел в «Нефти»?

Сделали предложение и я согласился.

Решение было обусловлено стремлением иметь постоянную игровую практику?

Да, именно этот момент повлиял на мое решение. Я мог бы остаться в «Боавиште». Даже было предложение, но я хочу постоянно выходить на поле. Поэтому ушел оттуда.

Тебя знают и в России. Были предложения хотя бы из Первого дивизиона соседней страны?

Были даже варианты выступать в премьер-лиге. Но конкретных предложений не было. А я не хочу зря терять время.

Как думаешь, «Нефтчи» станет для тебя успешным?

Да.

Как ты можешь оценить уровень премьер-лиги Азербайджана?

Здесь команды больше играют с мячом. Но премьер- лигу Азербайджана сравнивать с чемпионатом Португалии было бы неправильно. Там темп высокий, развитие идет быстрыми темпами, футболисты больше прессингуют.

Какую цель ты поставил для себя в «Нефтчи»?

Дать пользу команде и расти еще больше.

Что можешь сказать об игре с Чехией?

Не смотрел игру, поэтому ничего не могу сказать.