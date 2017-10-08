 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эмин Махмудов: Не стал бы сравнивать премьер-лигу Азербайджана с чемпионатом Португалии

    Бывший футболист Боавишты рассказал о своих ближайших целях в Нефтчи

    Премьер Лигу Азербайджана не правильно сравнивать чемпионатом Португалии. Там темп высокий, футболисты больше прессингуют на поле, заявил Report новичок «Нефтчи» Эмин Махмудов сразу после товарищеской игры с «Габалой».

    Бывший футболист португальской «Боавишты» согласился ответить на вопросы нашего корреспондента.

    Уже успел адаптироваться в команде?

    Да, это не было трудно, так как с некоторыми футболистами я знаком давно. Главный тренер тоже очень поддержал меня.

    Как получилось, что ты пришел в «Нефти»?

    Сделали предложение и я согласился.

    Решение было обусловлено стремлением иметь постоянную игровую практику?

    Да, именно этот момент повлиял на мое решение. Я мог бы остаться в «Боавиште». Даже было предложение, но я хочу постоянно выходить на поле. Поэтому ушел оттуда.

    Тебя знают и в России. Были предложения хотя бы из Первого дивизиона соседней страны?

    Были даже варианты выступать в премьер-лиге. Но конкретных предложений не было. А я не хочу зря терять время.

    Как думаешь, «Нефтчи» станет для тебя успешным?

    Да.

    Как ты можешь оценить уровень премьер-лиги Азербайджана?

    Здесь команды больше играют с мячом. Но премьер- лигу Азербайджана сравнивать с чемпионатом Португалии было бы неправильно. Там темп высокий, развитие идет быстрыми темпами, футболисты больше прессингуют.

    Какую цель ты поставил для себя в «Нефтчи»?

    Дать пользу команде и расти еще больше.

    Что можешь сказать об игре с Чехией?

    Не смотрел игру, поэтому ничего не могу сказать.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi