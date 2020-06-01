Эльхан Мамедов: Мы должны понимать возможность определенных рисков

Эльхан Мамедов https://report.az/storage/news/35c0a21985ee8b2149cbc9865c450283/ba7b2bf5-4fb1-4a43-8e02-f49eab14da8b_292.jpg

"В марте стало известно, что чемпионат Европы не состоится в 2020 году. Подготовка шла по плану и состояла из трех этапов. Первый этап – планирование. Сюда входит все, что происходило до марта. Второй этап – реализация, третий – начало Евро-2020".

Как передает Report, об этом телеканалу "Матч ТВ" сказал исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, говоря о подготовке к Евро-2020.

Представитель Федерации отметил, что этап подготовки к чемпионату был завершён и состоялся переход к этапу реализации, когда УЕФА отменила соревнование.

Э.Мамедов также коснулся восстановления Премьер-лиги. Он подчеркнул, что инициатива тестирования футболистов на коронавирус исходила от АФФА: "Все клубы согласились. Это этап подготовки. Для восстановления чемпионата для начала клубы должны приступить к тренировкам. Но мы должны понимать возможность определенных рисков".