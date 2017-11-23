Эльвин Керимов: Судейство в матче "Карабах" - "Челси" было неоднозначным

Москва. 23 ноября. REPORT.AZ/ Для "Карабаха" любой матч Лиги чемпионов - это грандиозный опыт.

Об этом заявил российскому бюро Report, комментируя итоги матча "Карабах" - "Челси", ведущий трансляции этого матча на канале МатчТВ, азербайджанец Эльвин Керимов.

По его словам, арбитр матча был строг до "буквоедства".

"После матча возникло много вопросов по судейству, оно, действительно, было неоднозначным. По эпизоду с удалением Садыгова, на мой взгляд, арбитр трактовал момент верно: защитник хватал за руку Виллиана и не пытался сыграть в мяч. Поэтому повод установить двойное наказание у арбитра был. По второму пенальти вопросов больше: Гараев схватил Виллиана за майку, но тот на ногах устоял. И фол можно было не фиксировать", - считает Э.Керимов.

По его словам, подобные эпизоды постоянно происходят на различных матчах в штрафной.

"Если за каждый захват за майку ставить пенальти, за матч их наберется точно не меньше десяти. Но опять же арбитр увидел формальные признаки фола и свистнул", - сказал комментатор.

Он предположил, что арбитр за свою работу на матче получит хорошую оценку.

"Он работал строго, временами даже занимался буквоедством, как в эпизоде со вторым пенальти, но грубых ошибок не допускал. Хотя, повторюсь, 9 из 10 арбитров в эпизоде со вторым пенальти дали бы командам игру продолжить", - добавил Эльвин Керимов.

Он также отметил, что "Карабах" в целом оставил хорошее впечатление своей игрой.

"До удаления "Карабах" выглядел неплохо, мог даже забить. Но если ты не используешь свои моменты на таком уровне, как правило, за это наказывают. Так и получилось. Для "Карабаха" любой матч Лиги чемпионов - это грандиозный опыт, который, безусловно, пригодится в будущем", - подчеркнул комментатор.