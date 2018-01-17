Эльхан Мамедов: Мы не против, чтобы Рашад Садыгов работал и в "Карабахе"

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ АФФА не против того, что главный тренер футбольных сборных Азербайджана U-20 и U-21 Рашад Садыгов параллельно работает в клубе "Карабах".

Об этом в интервью Report сказал генсек структуры Эльхан Мамедов. По словам Э.Мамедова, выступление Р.Садыгова в качестве футболиста в основном составе клуба "Карабах" и осуществление деятельности в клубе не препятствует его работе в сборной: “Несколько раз были проведены обсуждения в связи с параллельной работой в клубах тренеров сборных. Мы не считаем работу Садыгова в "Карабахе" препятствием для работы в сборной. Сейчас продолжаются тренировочные сборн U-21. В рамках подготовительного процесса будет проведено несколько контрольных игр. Во встрече с "Аланьяспор" они уже одержали победу со счетом 3:1. Он всегда рядом с командой. Мы не видим вреда, отрицательного влияния работы Рашада в "Карабахе".

Отметим, что Заур Гашимов и Рамиль Гулиев, после назначения главными тренерами соответственно сборных U-18 и U-17 были отстранены от позиции тренеров главного состава команд "Габала" и "Зира".