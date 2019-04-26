​Эльхан Мамедов: Двери нашей сборной для Аяза Гулиева открыты

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов рассказал о потенциальном переходе полузащитника российского "Спартака" Аяза Гулиева в азербайджанскую сборную.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт sportsdaily.ru, представитель национальной ассоциации напомнил о том, что отец 23-летнего полузащитника азербайджанец.

По его словам, они хорошо знакомы с футболистом, пару лет назад встречались: "Всегда говорили, что двери нашей сборной для Аяза открыты. Мы с ним не раз обсуждали эту тему. Но, судя по всему, он хочет связать свою судьбу со сборной России".

Комментируя недавний инцидент, который произошел с Аязом, Мамедов сказал, что футболист не должен допускать таких эмоциональных взрывов: "Дело Кокорина и Мамаева в данном случае – пример".

Напомним, что 10 апреля по дороге на тренировку Гулиев вступил в конфликт с пешеходом, гражданином США Майклом Коулом и применил к нему физическую силу, сломав американцу нос. В результате, клуб оштрафовал футболиста на 5 млн рублей.