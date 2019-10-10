​Экс-тренер "Арсенала" обвинил "Баварию" в манипуляциях

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о полузащитнике "Баварии" Серже Гнабри.

Как передает Report со ссылкой на BEIN Sports, футболист был игроком английской команды с 2012 по 2015 год.

"Он всегда был очень талантливым парнем, которому на некоторых этапах не хватало уверенности. Но мы всегда думали, что у нас есть игрок, который может многого добиться. Тогда Гнабри вернулся из очень плохой аренды в "Вест Бромвиче", где его уверенность была подавлена. Я пытался помочь ему, потому что верил в него. Мы очень долго пытались продлить с ним контракт. Думаю, что "Бавария" манипулировала им за кулисами, что, если он отправится в "Вердер", затем присоединится к мюнхенцам", - заявил специалист.