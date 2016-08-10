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    ​Экс-президент клуба "Зира": У меня много личных дел

    Вугар Астанов назвал причины отставки

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ "Из-за личных дел я не могу уделять клубу много времени. Не стоит работать там, где не можешь полностью отдаваться работе".

    Об этом в заявлении Report сказал подавший в отставку с поста президента клуба "Зира" Вугар Астанов.

    Комментируя свое решение он сказал: "Моя отставка не связана со спонсором. Каких-либо проблем в данном вопросе нет. Они наши друзья. Просто у меня много личных дел. Об этом знали и спонсоры, и когда я представил заявление об отставке, они отнеслись к этому нормально. Я физически не могу справиться со всем. Что же касается вопроса назначения на данный пост нового человека, мы не говорили по этому поводу. Мне бы хотелось, чтобы на этой должности работал человек, достойный быть президентом клуба". 

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