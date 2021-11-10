Экс-наставник клуба "Галатасарай" заразился коронавирусом

Главный тренер Вероны Игор Тудор сдал положительный тест на коронавирус.

Главный тренер Вероны Игор Тудор сдал положительный тест на коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Хорватский специалист уже отправился на домашнюю самоизоляцию.

"Тудор прошел вакцинацию, в настоящее время чувствует себя хорошо и находится в домашней изоляции. Клуб немедленно активировал все процедуры в соответствии с действующими правилами и находится в постоянном контакте с компетентными органами здравоохранения", - гласит заявление Вероны.

Напомним, что в 2016-2017 годах он возглавлял турецкие команды "Карабюкспор" и "Галатасарай".