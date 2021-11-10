О нас
Report Georgia
Аудио новости

Экс-наставник клуба "Галатасарай" заразился коронавирусом

Экс-наставник клуба "Галатасарай" заразился коронавирусом Главный тренер Вероны Игор Тудор сдал положительный тест на коронавирус.
Футбол
10 ноября 2021 г. 00:34
Экс-наставник клуба Галатасарай заразился коронавирусом

Главный тренер Вероны Игор Тудор сдал положительный тест на коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Хорватский специалист уже отправился на домашнюю самоизоляцию.

"Тудор прошел вакцинацию, в настоящее время чувствует себя хорошо и находится в домашней изоляции. Клуб немедленно активировал все процедуры в соответствии с действующими правилами и находится в постоянном контакте с компетентными органами здравоохранения", - гласит заявление Вероны.

Напомним, что в 2016-2017 годах он возглавлял турецкие команды "Карабюкспор" и "Галатасарай".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Qalatasaray"ın keçmiş baş məşqçisi koronavirusa yoluxub

Другие новости из категории

Хави отказался от услуг двух сотрудников Барселоны
Хави отказался от услуг двух сотрудников "Барселоны"
9 ноября 2021 г. 23:51
Названы судьи на матч Азербайджан - Люксембург
Названы судьи на матч Азербайджан - Люксембург
9 ноября 2021 г. 15:00
ПСЖ хочет приобрести Бензема
ПСЖ хочет приобрести Бензема
9 ноября 2021 г. 06:54
У форварда сборной Дании обнаружили неизлечимое заболевание
У форварда сборной Дании обнаружили неизлечимое заболевание
9 ноября 2021 г. 03:46
Группа игроков Манчестер Юнайтед недовольна работой Сульшера
Группа игроков "Манчестер Юнайтед" недовольна работой Сульшера
8 ноября 2021 г. 22:17
Барселона представила нового главного тренера
"Барселона" представила нового главного тренера
8 ноября 2021 г. 19:35
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
8 ноября 2021 г. 04:58
Серия А: Милан и Интер сыграли вничью
ВидеоСерия А: "Милан" и "Интер" сыграли вничью
8 ноября 2021 г. 02:11
АПЛ: Ливерпуль потерпел первое поражение в сезоне
АПЛ: "Ливерпуль" потерпел первое поражение в сезоне
7 ноября 2021 г. 23:28
РПЛ: Локомотив в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
РПЛ: "Локомотив" в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
7 ноября 2021 г. 22:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi