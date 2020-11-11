"Манчестер Юнайтед" намерен вернуть Роналду

Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед".

Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Твиттере написал корреспондент "Fox Sports" Кристиан Мартин.

Руководство "МЮ" уже связалось с португальцем и сделало первое предложение. Роналду с окружением в ближайшее время должен дать ответ. "Ювентус" готов отпустить игрока, если Криштиану сам захочет покинуть Италию.

Роналду начинал большую европейскую карьеру в "Манчестер Юнайтед", куда он перешел из "Спортинга", и за который играл с 2003 по 2009 год. Затем в его карьере был "Реал", откуда он и перешел в "Ювентус".

В этом сезоне 35-летний Роналду сыграл пять матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 60 млн евро.