​Экс-игрок сборной Сербии свел счеты с жизнью

Бывший футболист Сербии, 38-летний Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством в Белграде.
Как передает Report, об этом сообщают сербские СМИ.
М.Мрдакович в своей карьере успел поиграть за клубы сразу восьми страны. Среди них были бельгийские "Андерлехт" и "Гент", украинский "Металлист" из Харькова, "РБ Зальцбург", португальскую "Виторию".
Форвард выступал за юношеские и молодежные сборные Сербии и Черногории. Участник молодежного чемпионата Европы 2002 года. В 2008 году играл на летних олимпийских играх.