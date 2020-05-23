​Экс-игрок сборной Сербии свел счеты с жизнью

Милян Мрдакович https://report.az/storage/news/cc3807a4ee780f447c8b160461186720/634cd660-b751-4f3b-af86-4e9c506615d5_292.jpg

Бывший футболист Сербии, 38-летний Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством в Белграде.

Как передает Report, об этом сообщают сербские СМИ.

М.Мрдакович в своей карьере успел поиграть за клубы сразу восьми страны. Среди них были бельгийские "Андерлехт" и "Гент", украинский "Металлист" из Харькова, "РБ Зальцбург", португальскую "Виторию".

Форвард выступал за юношеские и молодежные сборные Сербии и Черногории. Участник молодежного чемпионата Европы 2002 года. В 2008 году играл на летних олимпийских играх.