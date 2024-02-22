Экс-футболист "Барселоны" Дани Алвес получил 4,5 года тюрьмы

Бывшего игрока футбольного клуба "Барселона" и сборной Бразилии Дани Алвеса приговорили к 4,5 года заключения по делу о насилии, сообщает Report со ссылкой на Reuters.
"В приговоре считается, что было доказано, что жертва не давала согласия, и что есть доказательства, помимо показаний истца, позволяющие считать факт изнасилования доказанным", - говорится в решении Высшего суда Каталонии.
Также Алвеса обязали выплатить потерпевшей 150 тысяч евро.
Игрок может обжаловать приговор в Апелляционной палате суда.
Футболиста обвиняли в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Алвес отверг все обвинения.