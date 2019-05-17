Экс-футболист сборной Португалии подарил в Баку детям бутсы

Детский фонд УЕФА и KİA подарили детям беженцев и вынужденных переселенцев футбольные бутсы.

Как сообщает Report, благотворительное мероприятие прошло в Баку в рамках Трофи-тура Лиги Европы.

До предстоящего в Баку финала Лиги Европы бывший футболист сборной Португалии Деку встретился с представителями лагеря беженцев "Заатари" и вручил детям бутсы.

В течение группового этапа Лиги представители Детского фонда УЕФА и KİA посетили ряд европейских городов и призвали горожан подарить неиспользуемые ими бутсы маленьким беженцам и вынужденным переселенцам. Обувь передадут проживающим в Иордании детям-беженцев из Сирии, которые будут играть на футбольных площадках, построенных с помощью Фонда.

В Европе в общей сложности собрано свыше 700 пар обуви. В течение нескольких недель бутсы отправят в Иорданию.