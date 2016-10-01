Экс-футболист сборной Хорватии Класнич нуждается в пересадке почки

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Бывшему футболисту сборной Хорватии Ивану Класничу диагностирована почечная недостаточность, ему требуется очередная пересадка.

Как передает Report, об этом сообщает издание британское издание Mirror.

Сейчас 36-летний футболист, который завершил карьеру в 2013 году, вынужден трижды в неделю проходить процедуру диализа в одной из клиник Гамбурга. По статистике в Германии ожидание донорского органа в среднем занимает семь лет.

Класничу впервые были диагностирована почечная недостаточность 10 лет назад. Ему тогда делали пересадку почки, причем дважды. Первым донором была мать футболиста, но организм Класнича ее почку отторг. Вторым донором стал отец, с почкой которого игрок до сих пор живет.

За свою карьеру Класнич выступал за немецкие "Санкт- Паули", "Вердер" и "Майнц", французский "Нант" и английский "Болтон". В составе сборной Хорватии он провел 41 матч и забил 12 голов. Он принял участие в чемпионате Европы 2008 года, став первым в истории игроком с пересаженной почкой, вышедшим на поле в матче финальной части Евро.