Эду Гаспар покинул пост спортивного директора "Арсенала"

Спортивный директор лондонского "Арсенала" Эду Гаспар покинул команду.

Спортивный директор лондонского "Арсенала" Эду Гаспар покинул команду.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

По данным зарубежных СМИ, уход бразильца произошел на фоне интереса к нему со стороны группы клубов Эвангелоса Маринакиса, которая включает "Ноттингем Форест", "Олимпиакос" и "Риу Аве".

"Арсенал" занимает пятое место в Премьер-лиге с 18 очками по итогам 10 туров.

Напомним, что Эду Гаспар присоединился к "Арсеналу" в качестве технического директора в июле 2019 года, а в ноябре 2022 года стал первым спортивным директором клуба. Бывший полузащитник "канониров" в свое время помог клубу подписать контракты с Мартином Эдегором и Декланом Райсом.