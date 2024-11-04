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Эду Гаспар покинул пост спортивного директора "Арсенала"

Эду Гаспар покинул пост спортивного директора "Арсенала" Спортивный директор лондонского "Арсенала" Эду Гаспар покинул команду.
Футбол
4 ноября 2024 г. 23:02
Эду Гаспар покинул пост спортивного директора Арсенала

Спортивный директор лондонского "Арсенала" Эду Гаспар покинул команду.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

По данным зарубежных СМИ, уход бразильца произошел на фоне интереса к нему со стороны группы клубов Эвангелоса Маринакиса, которая включает "Ноттингем Форест", "Олимпиакос" и "Риу Аве".

"Арсенал" занимает пятое место в Премьер-лиге с 18 очками по итогам 10 туров.

Напомним, что Эду Гаспар присоединился к "Арсеналу" в качестве технического директора в июле 2019 года, а в ноябре 2022 года стал первым спортивным директором клуба. Бывший полузащитник "канониров" в свое время помог клубу подписать контракты с Мартином Эдегором и Декланом Райсом.

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Версия на азербайджанском языке "Arsenal" klubunun rəsmisi vəzifəsindən ayrılıb

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