Джеймс Адении: В чемпионате Азербайджана нет проблем с зарплатой

"До Албании я играл в "COD Yunayted". Стандарты лиг, где я выступаю, могут быть низкими, и все же они на несколько шагов впереди на чемпионате Нигерии".

"До Албании я играл в "COD Yunayted". Стандарты лиг, где я выступаю, могут быть низкими, и все же они на несколько шагов впереди на чемпионате Нигерии".

Как передает Report, об этом сказал бывший игрок "Габалы" Джеймс Адении, сравнивая премьер-лигу Азербайджана и чемпионат Нигерии.

Нигерийский нападающий отметил, что уровень чемпионата Азербайджана выше: "Мне нужен был шаг, чтобы продвинуться. Правда потом я был вынужден переехать в Азербайджан. Однако там я увидел более организованную лигу. В премьер-лиге нет проблем с зарплатой".

Джеймс Адении выступал в "Габале" в сезонах 2018/2019 и 2020/2021. В конце минувшего сезона он перешел в израильский клуб "Маккаби" (Петах-Тиква).