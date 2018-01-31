Джавид Имамвердиев: Делал все от меня зависящее, чтобы у меня получилась хорошая игра

Анталья. 31 января. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана по футболу Джавид Имамвердиев провел бриффинг после товарищеской встречи в турецкой Анталье против сборной Молдовы, которая завершилась нулевой ничьей.

Полузащитник ,получивший приглашение в сборную после длительного перерыва, ответил на вопросы командированного в Анталью сотрудника Report:

- Как вы оцениваете свою игру и выступление сборной?

- Я вышео на первую свою игру под руководством Гурбана Гурбанова. Благодарю его за то, что он поверил в меня и дал мне шанс. Я давно не играл в сборной. Делал все от меня зависящее, чтобы у меня получилась хорошая игра. Не знаю насколько это у меня получилось. Об этом могут судить главный тренер и болельщики. Для меня это было очень радостное событие. Я уже несколько дней как в сборной. Не пожалею ничего, чтобы улучшить свое выступление от игры к игре как для клуба, так и для сборной.

- Верите что снова вас пригласят в сборную?

- Это может сказать главный тренер, а не я.Если позовут, то приду с удовольствием. Мы должны делать все от нас зависящее. Каждый футболист должен быть готов к приглашению.

- Несмотря на то, что вы больше атаковали чем соперник, все же вы не смогли победить. С чем это связано?

- Это футбол. Что могу сказать? Что поделаешь, если не получается.

- Наверно вы недовольны результатом?

- Конечно, результат не может нас удовлетворить. Каждая команда выходит на поле ради победы. Так же и мы хотели победить. Исправим это в будущих играх.

- Вы давно не выступали в центре полузащиты...

- Это правда. А что можно сделать? Куда поставит главный тернер, там и надо играть.

- Было ли сложно играть перед пустыми трибунами?

- Не сказал бы. Я вообще не обратил внимение на трибуны. К тому же на трибунах были такие прекрасные люди как вы. Почему же они пустые?!

- В любом случае поддержка болельщиков это иное...

- Это верно, есть разница между поддержкой журналиста и болельщиков. Но не думаю, что этот фактор сказался на нашей игре.