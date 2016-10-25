Джавид Гусейнов вышел на первую в этом сезоне игру в составе "Габалы"

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Заключивший несколько дней назад контракт с "Габалой" футболист Джавид Гусейнов вышел на первую в этом сезоне игру в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report, во время выездного матча команды с "Сумгайытом" 28-летний полузащитник вышел на поле на 83-й минуте встречи.

Он заменил Асифа Мамедова.

В последний раз Дж.Гусейнов играл на прошедшем 6 августа 2015 года ответном матче с кипрским клубом "Аполлон" в III классификационном раунде Лиги Европы.

Отметим, что Дж.Гусейнов был арестован по делу избитого до смерти сотрудника сайта ann.tv Расима Алиева. Хотя по решению Сабаильского районного суда 31 мая его приговорили к 4 годам лишения свободы, затем его срок сократили до 1 года 2 месяцев. По истечении указанного срока, 12 октября, Дж.Гусейнов был освобожден в зале суда.