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    Джавид Гусейнов вышел на первую в этом сезоне игру в составе "Габалы"

    Он заменил Асифа Мамедова

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Заключивший несколько дней назад контракт с "Габалой" футболист Джавид Гусейнов вышел на первую в этом сезоне игру в Премьер-лиге Азербайджана.

    Как сообщает Report, во время выездного матча команды с "Сумгайытом" 28-летний полузащитник вышел на поле на 83-й минуте встречи.

    Он заменил Асифа Мамедова.

    В последний раз Дж.Гусейнов играл на прошедшем 6 августа 2015 года ответном матче с кипрским клубом "Аполлон" в III классификационном раунде Лиги Европы.

    Отметим, что Дж.Гусейнов был арестован по делу избитого до смерти сотрудника сайта ann.tv Расима Алиева. Хотя по решению Сабаильского районного суда 31 мая его приговорили к 4 годам лишения свободы, затем его срок сократили до 1 года 2 месяцев. По истечении указанного срока, 12 октября, Дж.Гусейнов был освобожден в зале суда. 

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