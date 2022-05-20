Джавид Гусейнов: «Успех был на нашей стороне»

«На последних минутах в наши ворота был назначен пенальти. Думаю, сегодня успех был на нашей стороне».

«Думаю, сегодня успех был на нашей стороне».

Как передает Report, об этом CBC Sport заявил президент и главный тренер ФК «Джебраил» Джавид Гусейнов после финального матча Региональной лиги, в котором они обыграли «Хан-Ленкорань» со счетом 1:0.

34-летний тренер сказал, что их соперник - сильная команда: «Особенно в линии нападения есть игроки, которые быстры и обладают высокими личными качествами. Главной задачей было сохранить игровую дисциплину, потому что мы не знали, будет ли матч длиться 90 или 120 минут».

Гусейнов отметил, что пока не думают о региональном кубке УЕФА: «Сейчас рано что-то говорить, потому что планы не ясны. Я просто знаю, что нашим соперником будет команда из Беларуси».

Главный тренер «Хан-Ленкорань» Ибрагим Узунджа, в свою очередь, подчеркнул, что состоялась игра на высоком уровне: «Прошел матч, который был достоин финала при большой поддержке болельщиков. В целом преимущество было у нас. Поздравляю соперника. Мы не смогли реализовать пенальти на последних минутах. Это еще раз показывает, что фавориты не всегда побеждают».