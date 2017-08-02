Джавид Гурбанов: Азербайджан проведет Чемпионат Европы на высоком уровне

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Сегодня президент Федерации волейбола Азербайджана Джавид Гурбанов встретился с представителями структуры и оргкомитета Чемпионата Европы 2017 года.

Как сообщает Report, на мероприятии в Центре волейбола Дж. Гурбанов отметил, что Азербайджан на высоком уровне проведет Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: "Уже несколько лет Азербайджан принимает международные соревнования. Мы можем сказать, что ФВА ждут серьезные испытания. Чемпионат Европы по волейболу среди женщин, который будет транслироваться в 80 странах, состоится в Баку и Гейгеле. Несмотря на проведение Чемпионата Европы совместно с Грузией, на Азербайджан падает большая ответственность, потому что игры трех групп, полуфинал и финал пройдут в нашей стране".

Президент ФВА отметил, что азербайджанская команда покажет на Чемпионате Европы высокий результат.

Главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу Фаиг Гараев также выразил уверенность в успешном выступлении команды.

Руководитель регионального центра развития волейбола Наргиз Исмайлова в своем выступлении подчеркнула, что 22-25 июля в Баку и Гейгеле прошли проверочные игры.

В завершении выступили представители оргкомитета Чемпионата Европы. Было отмечено, что они в свою очередь окажут всяческую помощь в организации чемпионата Европы.

Финальные игры Чемпионата Европы состоятся 22 сентября – 1 октября в Азербайджане и Грузии.