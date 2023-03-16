Джанни Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА

Швейцарец Джанни Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Швейцарец Джанни Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Выборы прошли в четверг на конгрессе ФИФА в столице Руанды Кигали, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Инфантино был единственным кандидатом на выборах. Он был избран без голосования на основе регламента ФИФА. Участие в конгрессе принимает делегация Российского футбольного союза (РФС), которую возглавляет генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

"Быть президентом ФИФА - невероятная честь, это потрясающая привилегия, а также огромная ответственность. Меня действительно тронула ваша поддержка и доверие. Лидерство - это умение слушать и учиться, я каждый день учусь чему-то новому, это также умение действовать. Вы можете доверять мне и моей приверженности [ценностям ФИФА]", - сказал Инфантино.

"Единственное, о чем я прошу, - это чтобы мы продолжали работать вместе и объединять мир футболом", - добавил он.