Джанни Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА

Швейцарец Джанни Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА).
Выборы прошли в четверг на конгрессе ФИФА в столице Руанды Кигали, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Инфантино был единственным кандидатом на выборах. Он был избран без голосования на основе регламента ФИФА. Участие в конгрессе принимает делегация Российского футбольного союза (РФС), которую возглавляет генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.
"Быть президентом ФИФА - невероятная честь, это потрясающая привилегия, а также огромная ответственность. Меня действительно тронула ваша поддержка и доверие. Лидерство - это умение слушать и учиться, я каждый день учусь чему-то новому, это также умение действовать. Вы можете доверять мне и моей приверженности [ценностям ФИФА]", - сказал Инфантино.
"Единственное, о чем я прошу, - это чтобы мы продолжали работать вместе и объединять мир футболом", - добавил он.