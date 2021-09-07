Джанни Де Бьязи: Я не волшебник

"Вчера я уже говорил, что игра будет непростой"

“Вчера я уже говорил, что игра будет непростой. Мы играли против очень сильного соперника. До этой встречи Португалия провела тестовый матч. Они были активнее нас на поле. Техническая разница также была налицо”.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции по итогам матча двух сборных заявил главный тренер команды Азербайджана Джанни Де Бьязи. Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Баку, завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Итальянский специалист отметил, что на игре также сказалось отсутствие некоторых игроков.

“Это начало сезона. С физической точки зрения у некоторых футболистов были сложности. Когда не хватает энергии, то начинаются проблемы”, - добавил он.

По словам главного тренера, необходимо двигаться шаг за шагом: “В первую очередь, мы должны понимать, что мы являемся пятой командой в группе. Сперва мы должны выйти из этой ситуации. Я не волшебник. Нельзя все исправить в один день. Эти футболисты - все, что у нас есть”.