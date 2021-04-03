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Джанни Де Бьязи: Прогресс в сборной Азербайджана очевиден

Джанни Де Бьязи: Прогресс в сборной Азербайджана очевиден "Нет необходимости говорить что-то еще о сборной Азербайджана. Я ясно дал понять, что в Азербайджане нет футболистов, как, скажем, в сборной Албании, выступающих в сильных чемпионатах. Несомненно, это имеет огромное значение".
Футбол
3 апреля 2021 г. 12:18
Джанни Де Бьязи: Прогресс в сборной Азербайджана очевиден

"Нет необходимости говорить что-то еще о сборной Азербайджана. Я ясно дал понять, что в Азербайджане нет футболистов, как, скажем, в сборной Албании, выступающих в сильных чемпионатах. Несомненно, это имеет огромное значение".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи, оценивая выступление сборной на отборочном этапе ЧМ-2022 в матчах с Португалией и Сербией.

Итальянский специалист отметил, что его подопечные оказались в трудной группе: "Это действительно тяжелая группа, нелегко выступать против сборных Португалии и Сербии. Тем не менее, мне очевиден прогресс в сборной. Наш коллектив постоянно развивается и верит в будущее".

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Azərbaycan millisində irəliləyiş görürəm"

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