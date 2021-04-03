Джанни Де Бьязи: Прогресс в сборной Азербайджана очевиден

"Нет необходимости говорить что-то еще о сборной Азербайджана. Я ясно дал понять, что в Азербайджане нет футболистов, как, скажем, в сборной Албании, выступающих в сильных чемпионатах. Несомненно, это имеет огромное значение".

"Нет необходимости говорить что-то еще о сборной Азербайджана. Я ясно дал понять, что в Азербайджане нет футболистов, как, скажем, в сборной Албании, выступающих в сильных чемпионатах. Несомненно, это имеет огромное значение".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи, оценивая выступление сборной на отборочном этапе ЧМ-2022 в матчах с Португалией и Сербией.

Итальянский специалист отметил, что его подопечные оказались в трудной группе: "Это действительно тяжелая группа, нелегко выступать против сборных Португалии и Сербии. Тем не менее, мне очевиден прогресс в сборной. Наш коллектив постоянно развивается и верит в будущее".