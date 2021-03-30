Джанни Де Бьязи: Остался доволен своей командой

Мы играли с сильным соперником

"Перед матчем я принял свои решения. Быть бомбардиром в чемпионате Азербайджана не то же самое, что и на международной арене. Играли против физически сильного соперника. Доволен нашими нападающими. Во втором тайме усилил линию нападения, но, к сожалению, Махир Эмрели получил травму и вынужденно покинул поле".

Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи после поражения в отборочном матче ЧМ-2022.

"Разумеется, результат меня беспокоит. Мы хотели другого итога. Александар Митрович за 3 матча забил 5 голов. У нас было 4 голевых эпизода, которыми, к сожалению, не сумели воспользоваться. В этом и вся разница. После матча поблагодарил своих игроков. Я уверен, у нас все получится. Порой ошибки дорого нам обходились.

Я слежу и за выступлением, и за тренировками в клубах всех игроков. Не могу сказать, что отказался от Намика Алескерова. У меня большие надежды на него. Просто сегодня мы действовали против физически сильного соперника. Этот матч был не для него. Надеюсь, в будущих встречах он нам поможет.

В Албании мне понадобилось четыре года, чтобы выйти в финальную стадию ЕВРО. В первые два года мы строили команду, после чего оставили позади Сербию и Данию, и вышли чемпионат.

Считаю, что сегодня сыграли хорошо. Мы на верном пути. Знаю, что это нелегко. Легкая работа мне не по душе. Вижу, что и ребята постепенно лучше понимают меня. Шестью днями ранее мы играли против Португалии. Сегодня во втором тайме некоторым игрокам уже не хватало сил бегать.

Буду ли я и дальше придерживаться нынешней философии? Хороший вопрос. Это забавно, ведь буквально вчера перед матчем я говорил ребятам об этом. Сказал, что по рейтингу мы 5-е в группе. Хотим ли мы и дальше оставаться на этом месте? Если нет, то мы ничего не должны бояться, должны бороться до самого конца. В этом есть прогресс. Сегодня в первом тайме мы могли забить с "домашнего задания". Думаю, мы продолжим эту философию игры. Против таких соперников не всегда все получается. Большинство футболистов таких сборных выступают в ведущих европейских клубах. У нас легионер один только Нуриев, и тот из 13-й команды Украины.

Знаю ли я о Фариде Набиеве? Конечно. Он играет во второй лиге Чехии. Но сейчас есть более готовые для сборной футболисты, чем он. Сейчас мы больше призываем игроков из азербайджанской премьер-лиги, потому что с ним работать гораздо легче. У нас молодая команда, мы еще формируемся. Стараемся двигаться по самому правильному пути. В последние годы результаты у сборной не лучшие. Хотим изменить эту тенденцию", - отметил наставник сборной Азербайджана.