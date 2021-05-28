Джанни Де Бьязи: Меня разозлили голы, пропущенные со стандартных положений

По ходу игры у нас было несколько голевых возможностей, но мы не смогли ими воспользоваться. Пропустили два гола со стандартных положений

"По ходу игры у нас было несколько голевых возможностей, но мы не смогли ими воспользоваться. Пропустили два гола со стандартных положений, что меня очень разозлило. Мне кажется, мы могли бы и не пропускать этих голов".

Как передает Report, об этом главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи заявил на пресс-конференции после поражения от Турции в товарищеском матче со счетом 1:2.

Итальянский эксперт отметил, что команда сыграла неплохо: "Я доволен игроками. Что касается состава, то я дал шанс игрокам, которые лучше подготовлены, потому что некоторые игроки устали после финала Кубка Азербайджана. Футболисты, участвовавшие в финале (Кубка Азербайджана) не смогли бы отыграть в сегодняшней встрече все 90 минут, поэтому некоторых из них я выпустил на поле не сразу. Что касается предстоящей встречи с Беларусью, то пока не хочу говорить ничего по этому поводу".