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Джанни Де Бьязи: Меня разозлили голы, пропущенные со стандартных положений

Джанни Де Бьязи: Меня разозлили голы, пропущенные со стандартных положений По ходу игры у нас было несколько голевых возможностей, но мы не смогли ими воспользоваться. Пропустили два гола со стандартных положений
Футбол
28 мая 2021 г. 01:20
Джанни Де Бьязи: Меня разозлили голы, пропущенные со стандартных положений
Джанни Де Бьязи

"По ходу игры у нас было несколько голевых возможностей, но мы не смогли ими воспользоваться. Пропустили два гола со стандартных положений, что меня очень разозлило. Мне кажется, мы могли бы и не пропускать этих голов".

Как передает Report, об этом главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи заявил на пресс-конференции после поражения от Турции в товарищеском матче со счетом 1:2.

Итальянский эксперт отметил, что команда сыграла неплохо: "Я доволен игроками. Что касается состава, то я дал шанс игрокам, которые лучше подготовлены, потому что некоторые игроки устали после финала Кубка Азербайджана. Футболисты, участвовавшие в финале (Кубка Азербайджана) не смогли бы отыграть в сегодняшней встрече все 90 минут, поэтому некоторых из них я выпустил на поле не сразу. Что касается предстоящей встречи с Беларусью, то пока не хочу говорить ничего по этому поводу".

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Standart vəziyyətdən qollar buraxmaq məni əsəbiləşdirdi"

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