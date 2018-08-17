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    Дзадза перешёл в "Торино"

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Итальянский форвард «Валенсии» Симоне Дзадза продолжит карьеру в «Торино».

    Как передает Report, об этом на своём сайте сообщила «Валенсия», за которую футболист выступал с 2017 года.

    До перехода в испанский клуб Дзадза защищал цвета «Вест Хэм Юнайтед», «Ювентуса», «Сассуоло», «Асколи», «Виареджо», «Юве Стабии», «Сампдории» и «Аталанты».

    В сезоне-2017/18 испанской Примеры 27-летний игрок принял участие в 33 матчах (23 — в основе), забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

    В минувшем сезоне «Торино» занял 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Клуб одержал 13 побед, 15 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.

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