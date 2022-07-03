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Два легионера приостановили контракты с ЦСКА

Два легионера приостановили контракты с ЦСКА Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон приостановили контракты с московским клубом.
Футбол
3 июля 2022 г. 23:09
Два легионера приостановили контракты с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон приостановили контракты с московским клубом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Футболисты воспользовались поправкой FIFA, которая позволяет приостановить соглашение с клубом до 30 июня 2023 года.

В клубе отметили, что сожалеют о решении футболистов, которое было принято вопреки усилиям руководства армейцев и контрактным обязательствам.

В ЦСКА добавили, что планируют обращаться в судебные инстанции в связи с решением FIFA.

В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Сигурдссон в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Венецию». В 11 матчах он не отметился результативными действиями. Контракт хавбека рассчитан до июня 2024 года.

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