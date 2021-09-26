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Два клуба дисквалифицированы из-за участия в матче вице-президента Суринама

Два клуба дисквалифицированы из-за участия в матче вице-президента Суринама Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) дисквалифицировала "Интер Моэнготапоэ" и "Олимпию" за то, что в составе первой команды выступал президент клуба и вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк.
Футбол
26 сентября 2021 г. 08:06
Два клуба дисквалифицированы из-за участия в матче вице-президента Суринама
Ронни Брюнсвийк

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) дисквалифицировала "Интер Моэнготапоэ" и "Олимпию" за то, что в составе первой команды выступал президент клуба и вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организации.

Клубы встретились друг с другом в рамках 1/8 финала кубка.

Отмечается, что 60-летний Брюнсвийк раздавал деньги соперникам.

"Оценив действия, о которых свидетельствует видео, и рассмотрев письменные заявления, представленные обоими клубами, комитет пришел к выводу, что после матча произошли серьезные нарушения правил честности.

В результате этих нарушений правил оба клуба были дисквалифицированы и немедленно исключены из Лиги КОНКАКАФ этого года. Кроме того, комитет постановил, что гражданину Ронни Брунсвейку запрещено в течение трех лет участвовать в любом качестве в соревнованиях КОНКАКАФ", - говорится в сообщении.

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