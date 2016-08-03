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    ​Два футболиста словенского "Марибора" погибли в автокатастрофе

    Судьба жестко обошлась с молодыми ребятами и забрала их из нашей фиолетовой семьи

    Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ Два игрока словенского футбольного клуба "Марибор" погибли в результате автокатастрофы.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды.

    20-летний Дамьян Марьянович и 21-летний Зоран Бальяк выступали за молодежную команду "Марибора".

    "Судьба жестко обошлась с молодыми ребятами и забрала их из нашей "фиолетовой семьи" (клубные цвета "Марибора")", - говорится в сообщении.

    Шотландский клуб "Абердин", который является соперником словенской команды в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы, выразил соболезнования родным и близким погибших.

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