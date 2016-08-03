​Два футболиста словенского "Марибора" погибли в автокатастрофе

Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ Два игрока словенского футбольного клуба "Марибор" погибли в результате автокатастрофы.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды.

20-летний Дамьян Марьянович и 21-летний Зоран Бальяк выступали за молодежную команду "Марибора".

"Судьба жестко обошлась с молодыми ребятами и забрала их из нашей "фиолетовой семьи" (клубные цвета "Марибора")", - говорится в сообщении.

Шотландский клуб "Абердин", который является соперником словенской команды в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы, выразил соболезнования родным и близким погибших.