Два человека арестованы за фотографию футболиста Эмилиано Сала в морге

Полиция арестовала двух человек, которые опубликовали посмертную фотографию погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Сала.

Как передаёт Report со ссылкой на The Sun, были задержаны 48-летняя женщина и 62-летний мужчина.

Полицейские предполагают, что они взломали компьютер в морге, похитили оттуда фото, а затем выложили его в сеть. Отмечается, что снимок гулял по сети несколько недель.

Напомним, самолёт 28-летнего аргентинского футболиста пропал при перелете из Франции в Уэльс 22 января. Обломки воздушного судна нашли в начале февраля на дне пролива Ла-Манш. 8 февраля со дна извлекли тело футболиста.