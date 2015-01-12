​Два азербайджанских футболиста перешли в испанский клуб

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Две представительницы сборной Азербайджана по женскому футболу в различных возрастных категориях перешли в испанский клуб. Как сообщает Report, Шафаг Насирова, выступающая за сборную U-19, и Мая Дангадзе в категории U-21 будут защищать честь испанской “Deportivo Kanillas”. Игроки, которые приняли участие в нескольких контрольных матчах и в тренировочном процессе, получили одобрение со стороны тренерского корпуса. В ближайшие дни ожидается получение ими лицензии и участие в официальных матчах клуба.