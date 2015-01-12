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    ​Два азербайджанских футболиста перешли в испанский клуб

    Шафаг Насирова и Мая Дангадзе будут выступать в “Deportivo Kanillas”

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Две представительницы сборной Азербайджана по женскому футболу в различных возрастных категориях перешли в испанский клуб. Как сообщает Report, Шафаг Насирова, выступающая за сборную U-19, и Мая Дангадзе в категории U-21 будут защищать честь испанской “Deportivo Kanillas”. Игроки, которые приняли участие в нескольких контрольных матчах и в тренировочном процессе, получили одобрение со стороны тренерского корпуса. В ближайшие дни ожидается получение ими лицензии и участие в официальных матчах клуба.

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