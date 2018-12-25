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    Дом футболиста ПСЖ за один месяц был дважды ограблен

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Ограблен дом футболиста французского ПСЖ Эрика Чупо-Мотинга

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в течение одного месяца 29-летний форвард дважды сталкивался с этой проблемой.  

    Сумма нанесенного камерунцу ущерба и количество украденных вещей неизвестны. 

    Дом Мотинга также ограбили во время матча ПСЖ - "Ливерпуль" в V туре группового этапа Лиги чемпионов 28 ноября. Тогда сумма нанесенного ущерба составляла 600 тыс. евро.

    Отметим, что ранее был ограблен дом капитана ПСЖ Тиаго Силвы. Из дома бразильца украли несколько дорогих вещей, а также часы на 600 тыс. евро. Сумма нанесенного игроку ущерба составляет 1 млн евро. 

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