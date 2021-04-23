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Доход УЕФА снизился на 20%, а зарплата президента УЕФА выросла

Доход УЕФА снизился на 20%, а зарплата президента УЕФА выросла Зарплата президента УЕФА Александера Чеферина по итогам футбольного сезона-2019/20 выросла на 450 тыс. евро
Футбол
23 апреля 2021 г. 01:01
Доход УЕФА снизился на 20%, а зарплата президента УЕФА выросла
Александер Чеферин

Зарплата президента УЕФА Александера Чеферина по итогам футбольного сезона-2019/20 выросла на 450 тыс. евро.

Как передает Report со ссылкой на издание Vozpópuli, таким образом, Чеферин получил 2,19 млн евро без вычета налогов.

По информации источника, Чеферин из года в год повышал зарплату. В первый год своего пребывания на посту президента УЕФА Чеферин получил 1,41 млн евро. В последующем сезоне президент организации сохранил такое же вознаграждение, но в сезоне-2018/2019 оно увеличилось до 1,74 млн евро, а в последнем — 2,19 млн евро.

В общей сложности Чеферин заработал на посту президента УЕФА с момента своего назначения в 2016 году примерно 6,76 млн евро.

Пандемия сказалась на выручке УЕФА, которая по итогам прошлого финансового года, завершившегося 31 июня 2020 года, упала на 21%.

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