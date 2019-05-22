До бакинского финала "Челси" обновил контракт с еще одним игроком

До предстоящего в Баку финала Лиги Европы против "Арсенала" английский "Челси" продлил контракт с вратарем Вилли Кабальеро.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "аристократов", новый контракт с 37-летним голкипером рассчитан до конца сезона 2019/2020.

До аргентинского игрока, "синие" заключили годовой контракт с французским нападающим Оливье Жиру.

Отметим, что Кабальеро перешел в "Челси" летом 2017 года из "Манчестер Сити", а Жиру перешел из "Арсенала" в январе 2018 года.

Финал пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.