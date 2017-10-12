Дмитрий Назаров: Нас очень хвалили за то, что мы набрали 10 очков

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Мы добились большого успеха. Сборная Азербайджана никогда не набирала в отборочном туре 10 очков. За это нас очень хвалили".

Как сообщает Report, об этом заявил изданию Bild футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, оценивая выступление в отборочном этапе чемпионата мира 2018.

27-летний нападающий назвал отрадным фактом проведение 2 игр против сборной Германии в ходе последнего цикла. Он отметил, что 5 октября в Баку на матче против Чехии получил травму паховой области и был заменен на 67-й минуте. Три дня спустя на выездной встрече с Бундестимом вышел на поле на 69-й минуте: "Мы счастливы, что сыграли против чемпиона мира дважды. У меня была травма паховой области. Поэтому на встрече с Германией был на поле всего 20 минут".

Носящий форму "Эрцгебирге" во II Бундеслиге Назаров отметил, что полностью выздоровеет и будет готов выйти на поле до 15 октября на выездной встрече Х тура против "Гройтер Фюрт": "Противник играет в атакующий футбол и очень опасен. После смены главного тренера, они хотят сделать многое. Игра будет наподобие битвы. Я дал перерыв тренировкам на один день. Я буду готов ко встрече с "Гройтер Фюрт".

Отметим, что "Эрцгебирге" сейчас с 13 очками находится на 9 месте.