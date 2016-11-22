 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал клубы "Карабах" и АЗАЛ

    Из-за нарушений футболистов клубы понесли убытки

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

    Как сообщает Report, на заседании были приняты 2 решения по Премьер-лиге.

    За желтые карточки, полученные четырьмя футболистами на матче с "Кяпяз" XII тура, "Карабах" оштрафован на 800 манатов.

    Легионер АЗАЛа Брайан Фок, удаленный с поля за вторую желтую карточку на 68-ой минуте в матче с "Интером", дисквалифицирован на одну игру, а клуб оштрафован на 200 манатов.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi