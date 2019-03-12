Дисциплинарный комитет АФФА обнародовал наказания, примененные к главному тренеру и вратарю "Сумгайыта"

Дисциплинарный комитет АФФА обнародовал наказания в связи с нарушениями на матче "Сумгайыт" - "Нефтчи" XX тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, главный тренер "Сумгайыта" Айхан Аббасов дисквалифицирован на 1, вратарь Мехди Джаннатов - на 3 матча.

По причине агрессивного поведения на 78-й минуте М.Джаннатов вразу получил красную карточку. Что касается А.Аббасова, на 85-й минуте он нарушил правила технической зоны. Из-за вратаря клуб оштрафован на 2 400 манатов, а из-за главного тренера - на 800 манатов.

На 82-й и 84-й минутах местные болельщики бросили на поле посторонние предметы. По этой причине клуб понес убыток в 1 600 манатов.

В то же время, 4 футболиста "Сумгайыта" и 8 игроков "Нефтчи" получили желтые карточки, каждый из клубов оштрафован на 800 манатов.

Отметим, что прошедшая на "Kapital Bank Arena" и управляемая главным арбитром Рашадом Ахмедовым встреча завершилась победой "Нефтчи" со счетом 2:1.