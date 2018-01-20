Дино Ндлову: Я благодарен народу Азербайджана и "Карабаху"

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Бывший футболист "Карабаха" Дино Ндлову выступил с заявлением в связи с переходом в китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун". Как сообщает Report, южноафриканский нападающий посредством личной страницы в Twitter выразил благодарность своему бывшему клубу и народу Азербайджана.

"Я благодарен клубу "Карабах" за созданные условия для того, чтобы показать, на что я способен, и народу Азербайджана за гостеприимство и уважение. Вы навсегда останетесь в моем сердце", - сказал Ндлову, добавив, что его переход в новый клуб - воля Всевышнего.

Он подчеркнул, что в его жизни открылась новая страница и отныне все свое внимание и энергию он направит на "Гринтаун".

Отметим, что Дино Ндлову подписал двухлетний контракт. За данный переход азербайджанскому клубу будет выплачено 750 тысяч евро (около 1,5 млн манатов).