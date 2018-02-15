Диего Симеоне: Победа "Челси" над "Карабахом" не стало ударом для нас

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Для нас этот сезон в Лиге чемпионов не был успешным".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер испанского клуба "Атлетико" Диего Симеоне на пресс-конференции до выездного матча в рамках 1/16 финала Евролиги против датского клуба "Копенгаген". Он сказал, что в последние пять сезонов после двух выходов в финал и одного выхода в полуфинал было ожидаемым, что команда останется в группе: "После продолжительного успеха мы должны были сыграть плохую роль. Если мы вновь будем в Лиге чемпионов, этот фактор поможет нам в лучшей форме справиться с работой".

По мнению Симеоне, "Атлетико" в групповом этапе не получил удар в последней игре с английским "Челси", с которым сыграл вничью - 1:1: "Удар созрел сам и произошел очень естественно. В V туре "Челси" обыграл "Карабах", а мы "Рому". Однако происходящее до сих пор не обошлось для "Атлетико" без последствий".

Отметим, что в группе С "Атлетико" завершил турнир на 3 месте с 7 очками. Матчи против "Карабаха", который с двумя очками стал последним в группе, завершились вничью (0:0, 1:1). В результате "Атлетико" приостановил борьбу в Евролиге. В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли итальянский клуб "Рома" и английский клуб "Челси".