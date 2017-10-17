Диего Симеоне: На матче с "Карабахом" мы должны быть осторожны

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "Несмотря на то, что первые два матча были неудачными, я верю в свою команду. Мы на правильном пути. Верю в завтрашнюю победу".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер испанской команды "Атлетико" Диего Симеоне, комментируя предстоящий в Баку матч с "Карабахом" в III туре Лиги чемпионов (ЛЧ).

На организованной на Бакинском олимпийском стадионе пресс-конференции 47-летний специалист ответил на вопросы журналистов:

- Довольны ли Вы ничьей в последнем матчем с "Барселоной"?

- Наша команда на верном пути. На чемпионате мы провели 5 выездных и 3 домашних матча. Несмотря на то, что проиграли "Челси" в ЛЧ, выступили неплохо. А на выездном матче сыграли с клубом "Рома" вничью. Не внесу никаких изменений. Мы на верном пути.

- Соперник не настолько силен, как Вам кажется. Возможно ли внесение каких-либо изменений?

- Если изменения будут нужны для получения результата, мы сделаем это. У нас есть астанинский опыт. "Карабах" неплохо сыграл против команды "Рома". Это дает нам основание говорить, что нас ждет сложный матч.

- Не трудно ли настроиться на игру с "Карабахом" после матчей с клубами "Челси" и "Рома"?

- Каждый матч своеобразен. Ко всем матчам относимся серьезно.

- Кого бы Вам хотелось выделить в "Карабахе"?

- У "Карабаха" хорошие футболисты в среднем фланге и прекрасные нападающие. К примеру, хотелось бы отметить Мичела.

- Не трудно ли играть против демонстрирующего испанский футбол "Карабаха"?

- В команде соперника есть футболисты, создающие опасность. Следует быть осторожными. "Карабах" продемонстрировал против "Челси" и клуба "Рома" отличительную тактику. В основном они применяют систему 4-2-3-1 и 4-3-3.

- После поражения на матче с "Челси", в команде наблюдается некий спад. С чем это связано? Сказывается ли давление болельщиков и прессы?

- Ко всем матчам мы готовимся одинаково. Есть моменты, которые нужно улучшить. Мы работаем над этим.

- Что Вы думаете об Азербайджане? Именно после сотрудничества с Азербайджаном Ваша команда начала достигать успехов...

- Сотрудничество с Азербайджаном действительно было удачным. В первом сезоне мы завоевали королевский кубок, затем стали чемпионами Ла Лиги, сыграли финалы в ЛЧ. Верю, что и после отъезда завоюем аналогичные успехи. Очень жаль, что я не располагаю информацией об истории "Карабаха". Я знаю только о футболистах.

Фото: Фири Салим