Диего Марадона прооперирован

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона был прооперирован.

Как сообщает Report, легендарный нападающий написал об этом на своей странице в Facebook.

57-летний экс-футболист перенес операцию на плече. "Я должен был сделать это уже давно, но все время откладывал. Операция длилась полтора часа и, к счастью, прошла успешно. Целую вас всех!" - написал Марадона на своей странице в Facebook.

Отметим, что в настоящее врем Диего Марадона является главным тренером команды Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Фуджайра".