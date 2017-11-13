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    Диего Марадона прооперирован

    Легендарный нападающий написал об этом на своей странице в facebook

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона был прооперирован. 

    Как сообщает Report, легендарный нападающий написал об этом на своей странице в Facebook.

    57-летний экс-футболист перенес операцию на плече. "Я должен был сделать это уже давно, но все время откладывал. Операция длилась полтора часа и, к счастью, прошла успешно. Целую вас всех!" - написал Марадона на своей странице в Facebook.

    Отметим, что в настоящее врем Диего Марадона является главным тренером команды Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Фуджайра".

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