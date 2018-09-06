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    Диего Марадона планирует стать главным тренером мексиканского футбольного клуба

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Аргентинский футбольный специалист Диего Марадона может возглавить мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа". Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на информацию журналиста TyC Мартина Аревало, передает Report. 

    "Надеюсь, он получит эту работу. Это хорошая возможность стать главным тренером", - написал Аревало в своем инстаграме. Стоит отметить, что если Марадона получит назначение, ему, скорее всего, придется расстаться с должностью председателя правления брестского клуба "Динамо", которую он сейчас занимает.

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