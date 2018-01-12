Девять футболистов Боруссии отравились кебабом в Испании

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Девять футболистов дортмундской «Боруссии» заболели кишечным гриппом во время тренировочных сборов в Испании.

Как передает Report со ссылкой на Bild, за помощью к врачам обратились Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Омер Топрак, Якоб Бруун Ларсен, Нури Шахин и Доминик Райман.

Причиной массового отравления стал куриный кебаб.

Отмечается, что игроки успеют восстановиться к матчу 18-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга», который состоится 14 января.