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    Девять футболистов Боруссии отравились кебабом в Испании

    Причиной массового отравления стал куриный кебаб

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Девять футболистов дортмундской «Боруссии» заболели кишечным гриппом во время тренировочных сборов в Испании.

    Как передает Report со ссылкой на Bild, за помощью к врачам обратились Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Омер Топрак, Якоб Бруун Ларсен, Нури Шахин и Доминик Райман.

    Причиной массового отравления стал куриный кебаб.

    Отмечается, что игроки успеют восстановиться к матчу 18-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга», который состоится 14 января.

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