Девушка Роналду выставила на аукцион его футболку для помощи испанским больницам - ФОТО

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выставила футболку игрока на аукцион.

Как передает Report, вырученные средства пойдут на помощь испанским больницам в борьбе с коронавирусом.

"Сейчас мы переживаем ужасное время, когда больницы, медсёстры, врачи, весь медицинский персонал и пациенты с коронавирусом нуждаются в нашей помощи. Испания сильно страдает из-за пандемии коронавируса, и поэтому я хочу помочь.

Я готова выставить на продажу милую одежду, а также уникальный и очень особенный предмет — футболку "Ювентуса", которая подписана Криштиану Роналду. Общая выручка от продажи будет пожертвована испанским больницам для борьбы с COVID-19", — написала Родригес в Instagram.