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Девушка Роналду выставила на аукцион его футболку для помощи испанским больницам - ФОТО

​Девушка Роналду выставила на аукцион его футболку для помощи испански

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выставила футболку игрока на аукцион.

Как передает Report, вырученные средства пойдут на помощь испанским больницам в борьбе с коронавирусом.

"Сейчас мы переживаем ужасное время, когда больницы, медсёстры, врачи, весь медицинский персонал и пациенты с коронавирусом нуждаются в нашей помощи. Испания сильно страдает из-за пандемии коронавируса, и поэтому я хочу помочь.

Я готова выставить на продажу милую одежду, а также уникальный и очень особенный предмет — футболку "Ювентуса", которая подписана Криштиану Роналду. Общая выручка от продажи будет пожертвована испанским больницам для борьбы с COVID-19", — написала Родригес в Instagram.

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