Дэвид Бекхэм разбил свою Audi, во второй раз попав в ДТП со своим сыном

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Известный футболист Дэвид Бекхэм попал в ДТП в Лондоне вместе с 15-летним сыном Бруклином, забирая его с тренировки футбольного клуба "Арсенал".

Как сообщает The Daily Mail, Audi Бекхэма получила серьезные повреждения и не подлежит восстановлению, а сам футболист повредил плечо в результате аварии. Место ДТП Бекхэм вместе с сыном покинули на другой машине.

По словам очевидцев, машина двигалась на небольшой скорости, а удар пришелся на сторону водителя. В автомобиле сработали подушки безопасности.

Напомним, в октябре прошлого года Бекхэм также попал в ДТП вместе со своим сыном — тогда это произошло неподалеку от его дома в Лос- Анджелесе. Бекхэм отъезжал от дома и врезался во встречную машину, за рулем которой сидела женщина. В результате аварии никто не пострадал, а машины получили незначительные повреждения, отмечает Report со ссылкой на Росбалт.