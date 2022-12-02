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Депутат Европарламента: "Карабах" - хорошо организованный клуб с большим потенциалом

Депутат Европарламента: "Карабах" - хорошо организованный клуб с большим потенциалом "Карабах" - хорошо организованный футбольный клуб с большим потенциалом. Как сообщает Report, член Европейского парламента Томаш Пореба написал об этом в своем аккаунте в Twitter. Пореба отметил, что рад этому. Напомним, что в конце ноября главн
Футбол
2 декабря 2022 г. 15:38
Депутат Европарламента: Карабах - хорошо организованный клуб с большим потенциалом

"Карабах" - хорошо организованный футбольный клуб с большим потенциалом.

Как сообщает Report, член Европейского парламента Томаш Пореба написал об этом в своем аккаунте в Twitter.

Пореба отметил, что рад этому.

Напомним, что в конце ноября главный тренер польского клуба "Вечиста" Дариуш Марзек и его помощник Януш Сверад при посредничестве Томаша Пореба проходили недельную стажировку в азербайджанском "Карабахе".

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Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamentinin deputatı: "Qarabağ" böyük potensiala malik klubdur"

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