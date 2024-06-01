Названы игроки топ-5 лиг, не реализовавшие больше всех голевых моментов

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд упустил больше всех явных голевых моментов в пятёрке сильнейших чемпионатов Европы в нынешнем сезоне.

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд упустил больше всех явных голевых моментов в пятёрке сильнейших чемпионатов Европы в нынешнем сезоне.

Как передает Report , об этом информирует статистический портал Opta Sports.

Отмечается, что норвежский футболист не реализовал 34 явных голевых момента. На второй строчке расположился форвард "Баварии" Гарри Кейн, упустивший 27 подобных шансов. Замыкает тройку нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес, который также не реализовал 27 явных голевых моментов.

Напомним, что в нынешнем сезоне Холанд принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 38 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.