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Испанский "Реал" и германская "Боруссия" сегодня встретятся в финале Лиги чемпионов УЕФА

Испанский "Реал" и германская "Боруссия" сегодня встретятся в финале Лиги чемпионов УЕФА Испанский футбольный клуб "Реал" из Мадрида и германская "Боруссия" из Дортмунда встретятся в финальном матче Лиги чемпионов.
Футбол
1 июня 2024 г. 08:10
Испанский Реал и германская Боруссия сегодня встретятся в финале Лиги чемпионов УЕФА

Испанский футбольный клуб "Реал" из Мадрида и германская "Боруссия" из Дортмунда встретятся в финальном матче Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, игра пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Этот финал станет 69-м в истории Лиги чемпионов, которая ранее носила названия Кубок европейских чемпионов. Самым титулованным клубом турнира является "Реал", команда 14 раз завоевала трофей, а также три раза играла в финалах самого престижного европейского клубного соревнования.

В последний раз мадридцы выиграли Лигу чемпионов в 2022 году, тогда команда обыграла в решающем матче английский "Ливерпуль" (1:0). "Боруссия" один раз становилась победителем Лиги чемпионов, в финале 1997 года команда оказалась сильнее итальянского "Ювентуса" (3:1). Также в 2013 году "Боруссия" дошла до финала, но уступила германской "Баварии" из Мюнхена (1:2).

Главный тренер "Боруссии" Эдин Терзич отметил, что команде будет очень тяжело в финале против "Реала". "Нереальные чувства. Но я думаю, что мы заслужили этот финал. Знаю, что мы не будем фаворитами, - сказал Терзич, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). - Будет крайне трудно. Но финал состоит из одного матча, так что все возможно, мы это уже доказали".

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти, который первым в истории шесть раз выходил в финал в качестве тренера, отметил фантастические способности своей команды. "У нас было так много проблем, серьезных травм, не только у тех, кто выбыл из игры на длительный срок, - сказал Анчелотти. - Мы теряли Винисиуса, Джуда Беллингема и других на приличное время, но никто об этом особо не говорил. У игроков этой команды фантастические способности и характер".

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